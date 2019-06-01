Экотехнопарк «Шиес» откроют с учетом общественного мнения

Социолог и независимый аналитик Алексей Филиппов прокомментировал создание экологического технопарка «Шиес» в Архангельской области в беседе с «Федеральным агентством новостей» 1 июня.

Напомним, что в регионе проходит инженерная подготовка по реализации проекта, которая завершится к 15 июня. Накануне состоялся пресс-тур, на котором журналистам показали почти готовую разгрузочно-погрузочную площадку и рассказали об объекте.

«Самая главная мысль, красной линией проходящая по делу о возведении полигона, заключается в том, что на всех этапах строительства экотехнопарка будет происходить обсуждение проекта с жителями Ленского района», — напомнил эксперт.

Застройщик обратил внимание на людей, которые переживают за экологическую обстановку в регионе.

«Это очень важно и правильно — говорить с людьми», — подчеркнул Филиппов.

Он считает, что организаторы проекта грамотно подошли к работе. Сперва они создали документацию, чтобы потом ее проверили специалисты ответственных органов. То есть, сам проект оценят на соответствие законодательству о природопользовании, а строительство не начнется, пока не будут одобрены все документы.

Аналитик напомнил о работе информационного центра «Шиеса», которая начнется в полную силу уже 10 июня, а также об интернет-портале, где будут проводить онлайн-трансляции и публиковать данные о состоянии территории.

«Прозрачность на самом высоком уровне», — оценил он идею.

Социолог надеется, что заполнение информационного вакуума «успокоит некоторых рукопожатных представителей общественности, которые ради хайпа даже приезжают из других регионов страны». Напомним, что более половины из задержанных протестующих оказались представителями других регионов России, в больше степени Москвы и Санкт-Петербурга.

Экотехнопарк «Шиес» должен появиться в Ленском районе Архангельской области. Это будет современной инфраструктурой по вывозу и утилизации мусора, которая соответствует самым высоким стандартам Европы по сохранению природы. Более того, в проекте будут использовать технологию брикетирования, которую практикует ряд западных стран уже прядка 30 лет.