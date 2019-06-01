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 Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне
16:27   1 Июня 2019
Россия

Беглов пообещал честную и открытую избирательную кампанию

Беглов пообещал честную и открытую избирательную кампанию

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, почему он решил баллотироваться в качестве самовыдвиженца и что для него значат «выборы по-петербуржски». 1 июня городской глава опубликовал на странице во «ВКонтакте» видео с ответами на эти вопросы.

С утра мы рассказывали, что Беглов зарегистрировался кандидатом на предстоящие избирательные мероприятия.

В ролике он рассказывает, что градоначальник должен быть губернатором всех горожан, а не какой-то определенной партии. К тому же, самовыдвиженцу легче принимать решения, ведь он не зависит от программ политических объединений.

«Я считаю, что у нас одна программа с петербуржцами. Это, конечно, чтобы наш город процветал. У нас одна партия — партия горожан города», — отметил Беглов.

Беглов пообещал честную и открытую избирательную кампанию

Он пообещал, что будет помогать партиям реализовывать проекты и программы, так как он готов к сотрудничеству. Проведение предстоящих выборов глава Северной столицы видит «петербургским».

«Это означает, что мы должны, прежде всего, показать не только нашим горожанам, не только нашей стране, но и европейским странам… город, который любит закон, который уважает закон, который следует закону. Город интеллигентный, город трудовой», — объяснил он.

Беглов рассчитывает, что его избирательная кампания будет проходить на самом высоком уровне, без «грязи и скандалов». Для него важно думать об имидже города, а не только о себе и победе. Кампания самовыдвиженца будет проходить честно и отрыто, без потасовок.

«А горожане сделают уже свой выбор», — заключил кандидат.

Регистрация кандидатов в Санкт-Петербурге стартовала 1 июня и продлится до 18.00 1 июля. Самовыдвиженцы должны предоставить подписи двух процентов избирателей, зарегистрированных в Петербурге, что составляет свыше 76 тысяч подписей. Также все кандидаты должны преодолеть муниципальный барьер в десять процентов, то есть получить поддержку десяти процентов мундепов. Решение о регистрации занимает до десяти дней.

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Автор: Анна Манц
#выборы #петербург #беглов

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