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18:56   1 Июня 2019
Россия

Двух следователей СК и адвоката арестовали за взятки в Москве

Двух следователей СК и адвоката арестовали за взятки в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал руководителя Московского следственного отдела СК на воздушном и водном транспорте Дмитрия Коровина, следователя Александра Ашуркова и члена крымской палаты адвокатов Алексея Невзорова. Они обвиняются в получении крупной взятки группой лиц по предварительному сговору, сообщают РИА Новости.

Ранее в ГСУ СК Москвы рассказали, что двое сотрудников СК собирались получить через адвоката взятку в миллион рублей за выдачу изъятых при обыске улик. Следствие считает, адвокат получил деньги от фигуранта уголовного дела, которое вели арестованные, а потом трое соучастников разделили между собой взятку.

Прокурор просил о заключении всех троих подсудимых под стражу, его ходатайство было удовлетворено.

Двух следователей СК и адвоката арестовали за взятки в Москве

Напомним, ранее в Москве на два месяца арестовали экс-заместителя начальника дальневосточного таможенного управления Павла Фомина, подозреваемого в получении крупной взятки. Следствие считает, что он пользовался служебным положением для преступного обогащения: чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Автор: Александра Леснова
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