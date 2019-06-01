Двух следователей СК и адвоката арестовали за взятки в Москве

Пресненский суд Москвы арестовал руководителя Московского следственного отдела СК на воздушном и водном транспорте Дмитрия Коровина, следователя Александра Ашуркова и члена крымской палаты адвокатов Алексея Невзорова. Они обвиняются в получении крупной взятки группой лиц по предварительному сговору, сообщают РИА Новости.

Ранее в ГСУ СК Москвы рассказали, что двое сотрудников СК собирались получить через адвоката взятку в миллион рублей за выдачу изъятых при обыске улик. Следствие считает, адвокат получил деньги от фигуранта уголовного дела, которое вели арестованные, а потом трое соучастников разделили между собой взятку.

Прокурор просил о заключении всех троих подсудимых под стражу, его ходатайство было удовлетворено.

Напомним, ранее в Москве на два месяца арестовали экс-заместителя начальника дальневосточного таможенного управления Павла Фомина, подозреваемого в получении крупной взятки. Следствие считает, что он пользовался служебным положением для преступного обогащения: чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы.