Слуцкий озвучил условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Делегация от РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), уверен председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», — заявил российский парламентарий.

По его словам, также будет необходимо внести технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и на протяжении всего года. В настоящее время, отметил Слуцкий, ведутся переговоры с представителями политических групп, в частности уже состоялась беседа с лидером объединенных левых Тини Коксом.