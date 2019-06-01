Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Слуцкий озвучил условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Слуцкий озвучил условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

 Почти 20 снарядов времен ВОВ обнаружили в новой Москве

Почти 20 снарядов времен ВОВ обнаружили в новой Москве
Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

 Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине

Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине
Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

 США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ

США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ
Слуцкий озвучил условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Слуцкий озвучил условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

 Почти 20 снарядов времен ВОВ обнаружили в новой Москве

Почти 20 снарядов времен ВОВ обнаружили в новой Москве
Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

 Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине

Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине
Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

 США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ

США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ
15:35   1 Июня 2019
Россия

Слуцкий озвучил условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Слуцкий озвучил условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Делегация от РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), уверен председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям», — заявил российский парламентарий.

По его словам, также будет необходимо внести технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и на протяжении всего года. В настоящее время, отметил Слуцкий, ведутся переговоры с представителями политических групп, в частности уже состоялась беседа с лидером объединенных левых Тини Коксом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #слуцкий #пасе

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...