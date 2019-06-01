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15:29   1 Июня 2019
Россия

Почти 20 снарядов времен ВОВ обнаружили в новой Москве

Почти 20 снарядов времен ВОВ обнаружили в новой Москве

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в поселении Ново-Федоровское, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб 1 июня.

«В садовом товариществе «Ожигово» найдены 18 снарядов времен ВОВ», — рассказал собеседник.

Отмечается, что их обнаружили утром в субботу. Согласно словам представителя, в 8.05 саперы вывезли объекты на полигон, после чего утилизировали.

Вместе с тем, на сайте Главного управления МЧС по Московской области сообщается, что накануне в 21.28 поступило сообщение об обнаружении снаряда аналогичного временного периода в пруду около деревни Хованское, в городском округе Истра.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — указано в публикации.

Согласно сообщению, силы министерства обороны должны были изъять и уничтожить боеприпас в субботу.

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Автор: Анна Манц
#вов #боеприпас #новаямосква

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