Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал свое намерение принять участие в выборах, которые состоятся в этом году 8 сентября. Врио также призвал горожан присоединиться к созданию предвыборной программы. Беглов подал документы в горизбирком как самовыдвиженец.

«Зачем откладывать? Сегодня суббота, у меня более-менее свободный день с утра, поэтому я пришел, подал заявление», – цитирует «Петербургский дневник» врио.

Беглов подчеркнул, что в статусе самовыдвиженца легче принимать решения, ведь в таком случае он не попадает в зависимость от воли членов политических партий. Временно исполняющий обязанности главы города пдобавил, что его основным задачами являются обеспечение работоспособности всех инженерных коммуникаций Петербурга и обеспечение качества жизни граждан.

Беглов выразил надежду на то, что выборная кампания пройдет без скандалов, грязи и на высоком уровне.