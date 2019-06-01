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Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

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14:56   1 Июня 2019
Весь мир

Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Беглов рассчитывает, что выборная кампания пройдет на самом высоком уровне

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал свое намерение принять участие в выборах, которые состоятся в этом году 8 сентября. Врио также призвал горожан присоединиться к созданию предвыборной программы. Беглов подал документы в горизбирком как самовыдвиженец.

«Зачем откладывать? Сегодня суббота, у меня более-менее свободный день с утра, поэтому я пришел, подал заявление», – цитирует «Петербургский дневник» врио.

Беглов подчеркнул, что в статусе самовыдвиженца легче принимать решения, ведь в таком случае он не попадает в зависимость от воли членов политических партий. Временно исполняющий обязанности главы города пдобавил, что его основным задачами являются обеспечение работоспособности всех инженерных коммуникаций Петербурга и обеспечение качества жизни граждан.

Беглов выразил надежду на то, что выборная кампания пройдет без скандалов, грязи и на высоком уровне.

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Автор: Алла Ларионова
#выборы #петербург #врио #беглов

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