Взрыв прогремел на заводе в Дзержинске, есть пострадавшие

Взрыв на заводе по производству тротила «Кристалл» произошел в нижегородском Дзержинске, о 27 пострадавших сообщают РИА Новости.

В 11.45 в цехе по производству тротила произошла серия взрывов и вспыхнул пожар. 11 человек отпущены из больниц домой.

«За медицинской помощью после взрывов на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске обратились 27 человек, 11 из них после осмотра медиков отпущены домой», — цитирует ТАСС информацию Минздрава Нижегородской области.

В районе трех километров от взрыва выбило окна, сообщил замгубернатора области журналистам. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем местных властей.

«У нас есть понимание, что двое пропали без вести и 16 пострадали от осколков этого взрыва», — сообщил до этого заместитель губернатора Дмитрий Краснов в эфире «России 24».

Сообщается, что часть федеральной трассы оцепили после взрыва. Видео публикуют РИА Новости.