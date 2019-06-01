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Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

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16:49   1 Июня 2019
Весь мир

Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

Боевики перебрасывают боеприпасы и технику на север провинции Хама для наступления на недавно освобожденный от террористов войсками Дамаска город Кафр-Набуда. Федеральное агентство новостей сообщает о замеченной 31 мая вблизи Ас-Сахрии колонне из восьми пикапов с пулеметами и трех грузовиков с людьми.

Сообщается, что недалеко от района находится банда подконтрольной «Ан-Нусре»* группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в количестве ста боевиков. У террористического отряда четыре миномета, очевидцы свидетельствуют о нескольких противотанковых ракетных комплексах TOW американского производства.

Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

Активность боевиков в районе Ас-Сахрии говорит о подготовке к нападению на Кафр-Набуду: близость расстояния позволяет террористам вести прицельный огонь по городу. Бандформирования атакуют не только позиции правительственных войск, но и гражданские объекты — школы, больницы и мечети.

Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

Обеспечить прекращение огня в Идлибской зоне деэскалации должна была Турция, но не справилась с обязательствами. Запад пытается возложить вину за возобновление боевых действий на севере Сирии на официальный Дамаск. Недавнее наступление «Хайят Тахрир аш-Шам» в этом регионе закончилось контратакой правительственных войск и последующим освобождением ряда населенных пунктов, в том числе и Кафр-Набуды.

Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил, что ряд лиц в турецком истеблишменте поддерживает ряд исламистских группировок, а тдельные лица внутри Турции напрямую связаны с ними.

«Притом главную роль там играет «Джебхат ан-Нусра», крайне радикальная джихадистская группировка, оказывающая давление на другие бандгруппы, которые, возможно, уже давно готовы к перемирию. Это значит, что турецкая сторона не справляется, она не может или не желает исполнить свои обязательства, в том числе по отделению умеренных от радикалов», — комментирует концентрацию сил боевиков в Идлибской зоне деэскалации  Долгов.

Эксперт сообщил, что вопрос о проведении более масштабной операции в отношении последнего очага терроризма назревает все сильнее.

«Осуждающая же реакция Запада на якобы нагнетание Москвой и Дамаском ситуации в Идлибе вполне ожидаема, ведь главная задача политики США в регионе — устранение неугодного им легитимного руководства арабской республики. Соответственно, очевидно, что по мере продвижения войск Сирии усиливается пропагандистская война против САР и РФ в западных СМИ», — заключил Долгов.

Террористы «Джебхат ан-Нусра»* в Сирии собираются атаковать Кафр-Набуду

Напомним, ранее сообщалось, что нехватка финансирования после поражения в боях с правительственными войсками в Идлибе привела террористов к серьезным внутренним конфликтам.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ

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Автор: Александра Леснова
#терроризм #сирия #турция #политика #новости #весь мир #ан нусра

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