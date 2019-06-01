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15:01   1 Июня 2019
Россия

Бездомная писательница из Швеции две недели живет у Киевского вокзала Москвы

Бездомная писательница из Швеции две недели живет у Киевского вокзала Москвы

Очевидцы рассказали о женщине, которая на протяжении двух недель живет под деревом у магазина по адресу улица Большая Дорогомиловская дом 8 в Москве. Как оказалось, бездомная — это писательница из Швеции Миа Йоханссон. Агентство «360» 1 июня рассказало, как она оказалась в России и почему живет на улице.

Сотрудники одного из магазинов возле Киевского вокзала столицы изначально думали, что женщина — американка. Ведь писательница рассказала англоговорящим туристам, что она из Канады и ожидает автобуса, чтобы добраться до посольства США.

Коллектив торговой точки предлагал помощь, но Йоханссон отказалась от нее и попросила лишь финансовой поддержки. Потом она рассказала, что путешествовала по Румынии и является писательницей. В доказательство она показала собственные рукописи.

Бездомная писательница из Швеции две недели живет у Киевского вокзала Москвы

Корреспонденты «360» узнали от 58-летней женщины о гражданстве Швеции. В России писательница оказалась в феврале. Ранее она снимала кровать в хостеле, а как только закончились деньги — пошла жить на улицу. Питается она тем, что ей приносят неравнодушные люди. Чаще всего это хлеб, сахар и молоко.

«[Во Франции] у меня украли кошелек, одежду, ботинки, книги, деньги. Это было очень неприятно», — сообщила Йоханссон.

Однако паспорт остался при ней, и она решила путешествовать дальше. Шведка призналась, что хочет домой, чтобы продолжить работу над книгами. Кстати, под домом она имеет в виду не королевство, а Канаду. В Ванкувере живет ее дочь, и женщина собирает деньги на билет. Ранее писательница обращалась в консульство Швеции, но ей не ответили.

Бездомная писательница из Швеции две недели живет у Киевского вокзала Москвы

Журналисты решили поддержать путешественницу и обратились к президенту Федерации мигрантов Вадиму Коженову, который забронировал бездомной номер в хостеле. Но Миа была против идеи, она демонстративно покинула комнату, заявив, что там пахнет и лучше жить на улице.

Коженов заверил, что сотрудники организации сопроводят писательницу в посольство и помогут решить проблемы. 

Бездомная писательница из Швеции две недели живет у Киевского вокзала Москвы

Стоит отметить, что сотрудники «360» решили проверить, действительно ли Йоханссон является писательницей. И правда, в 2012 году опубликовали книгу «Незаконченная дискуссия о Боге. Дневник путешественника по времени» под ее авторством. Кроме этого, редакция обнаружила Twitter-аккаунт шведки.

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Автор: Анна Манц
#швеция #бездомная #писательница #йоханссон

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