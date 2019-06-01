США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ
Население Германии должно требовать, чтобы правительство страны увеличило расходы на оборону до обещанных двух процентов от ВВП, заявил государственный секретарь США Майк Помпео в беседе с таблоидом Bild 1 июня.
«НАТО — чрезвычайно важный инструмент в деле устрашения России», — объяснил он причину.
Федеративная республика же, которая, по словам политика, обладает огромной мощью и благосостоянием, должна понимать необходимость «привнести что-то» со своей стороны.
«Хотя бы то, что она [Германия] сама пообещала», — добавил Помпео.
Вашингтон надеется, что страна сделает даже больше, ведь ее правительство понимает угрозу ракетной программы и агрессии со стороны Ирана. Американец считает, что «свободные демократы обязаны оберегать этот мир от угроз».
Напомним, что госсекретарь встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой немецкого министерства иностранных дел Хайко Маасом. Последний тогда указал, что республике и Штатам интересны позитивные отношения с Россией, а также диалог в качестве решения международных конфликтов.
Руководство США и НАТО неоднократно заявляли об «угрозе со стороны России» и необходимости расширить оборонный бюджет. Москва же называет подобные обвинения надуманными, ведь федерация не собирается ни на кого нападать. Однако альянс продолжает наращивать военное присутствие у границ РФ, что вынуждает ее идти на ответные меры.