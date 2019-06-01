Ходорковский на «антикоррупционном форуме» проигнорировал свои миллиардные хищения

Олигарх Михаил Ходорковский рассказал студентам Лейденского университета о коррупции в РФ, но не упомянул о собственных финансовых махинациях в конце 90-х годов. Об этом сообщает портал New Inform.

Мероприятие организовал фонд «RaamOpRusland»: на площадке обсуждается текущая политическая ситуация в России. Экс-председатель правления ЮКОС рассказал правозащитникам о «экономическом спаде и стагнации», но умолчал о сомнительных способах, с помощью которых он получил свой многомилионный капитал.

Ранее журналисты телеканала НТВ рассказали о взятке директорам ЮКОС в размере 250 миллионов долларов перед покупкой трети компании. Также журналисты утверждают, что Ходорковский занимался обналичиванием «черных» денежных средств, выводя их через свой частный банк «Менатеп».

Напомним, Ходорковский не смог ответить журналистам по поводу обвинений НТВ в свой адрес. В расследовании телеканала рассказывается об убийствах и покушениях, совершенных с согласия олигарха. Также обнародовали и систему хищения Ходорковским нефти в начале конце 90-х годов и начале нулевых.