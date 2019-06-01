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14:45   1 Июня 2019
Россия

Ходорковский на «антикоррупционном форуме» проигнорировал свои миллиардные хищения

Ходорковский на «антикоррупционном форуме» проигнорировал свои миллиардные хищения

Олигарх Михаил Ходорковский рассказал студентам Лейденского университета о коррупции в РФ, но не упомянул о собственных финансовых махинациях в конце 90-х годов. Об этом сообщает портал New Inform.

Мероприятие организовал фонд «RaamOpRusland»: на площадке обсуждается текущая политическая ситуация в России. Экс-председатель правления ЮКОС рассказал правозащитникам о «экономическом спаде и стагнации», но умолчал о сомнительных способах, с помощью которых он получил свой многомилионный капитал.

Ранее журналисты телеканала НТВ рассказали о взятке директорам ЮКОС в размере 250 миллионов долларов перед покупкой трети компании. Также журналисты утверждают, что Ходорковский занимался обналичиванием «черных» денежных средств, выводя их через свой частный банк «Менатеп».

Ходорковский скрыл от слушателей в Гааге свои финансовые махинации

Напомним, Ходорковский не смог ответить журналистам по поводу обвинений НТВ в свой адрес. В расследовании телеканала рассказывается об убийствах и покушениях, совершенных с согласия олигарха. Также обнародовали и систему хищения Ходорковским нефти в начале конце 90-х годов и начале нулевых.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #коррупция #политика #ходорковский #новости #общество

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