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13:53   1 Июня 2019
Россия

Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей

Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей

Врио губернатора Александр Беглов отдал ключи и документы на новые квартиры 159 ребятам в День защиты детей. Об этом сообщают Невские Новости.

Оставшиеся без попечения родителей дети получили собственное жилье 1 июня: церемония вручения ключей прошла в Смольном. Беглов подчеркнул, что правительство планирует к следующему году обеспечить жильем еще 600 человек, а к 2020 году полностью ликвидировать очередь на получение квартир.

Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей

Одного из ребят градоначальник поздравил особенно — сегодня молодой человек праздновал свой день рождения.

Напомним, ранее Беглов рассказал о социальной помощи пенсионерам и ветеранам. Он сообщил, что социальная поддержка в Петербурге оказывается уже 70 тысячам человек, но к следующему году их количество планируется увеличить до 100 тысяч.

Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей

Врио губернатора напомнил о выделении более миллиарда на ресурсоснабжающие организации, чтобы задержать рост тарифов для горожан. Также глава Петербурга сообщал о решении проблемы с Пулковской обсерваторией — проект строительства жилого квартала возле обсерватории на Пулковском шоссе будет сокращен в пять раз с учетом рекомендаций ученых-астрономов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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