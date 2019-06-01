Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей

Врио губернатора Александр Беглов отдал ключи и документы на новые квартиры 159 ребятам в День защиты детей. Об этом сообщают Невские Новости.

Оставшиеся без попечения родителей дети получили собственное жилье 1 июня: церемония вручения ключей прошла в Смольном. Беглов подчеркнул, что правительство планирует к следующему году обеспечить жильем еще 600 человек, а к 2020 году полностью ликвидировать очередь на получение квартир.

Одного из ребят градоначальник поздравил особенно — сегодня молодой человек праздновал свой день рождения.

Напомним, ранее Беглов рассказал о социальной помощи пенсионерам и ветеранам. Он сообщил, что социальная поддержка в Петербурге оказывается уже 70 тысячам человек, но к следующему году их количество планируется увеличить до 100 тысяч.

Врио губернатора напомнил о выделении более миллиарда на ресурсоснабжающие организации, чтобы задержать рост тарифов для горожан. Также глава Петербурга сообщал о решении проблемы с Пулковской обсерваторией — проект строительства жилого квартала возле обсерватории на Пулковском шоссе будет сокращен в пять раз с учетом рекомендаций ученых-астрономов.