Россия продолжает помогать сирийскому правительству в восстановлении инфраструктуры и возвращению к мирной жизни в республике. «Федеральное агентство новостей» 1 июля представило последние данные о работах.

Тотальная реконструкция страны стартовала после того, как территории освободили от террористов, которые разрушили множество городов по всей Сирии. С начала года свыше двух сотен заводов уже ввели в эксплуатацию, а более 3,5 тысяч сирийцев нашли работу.

Порядка ста групп российских строителей помогают при воздвижении промышленных предприятий, жилых домов, учебных и медицинских учреждений, а также при строительстве дорог. Сейчас они работают в 345 городах различных провинций, в частности в Дамаске, Алеппо, Хаме и Латакии. Специалисты оказываю поддержку в восстановлении и строительстве 200 хлебопекарен, 205 электростанций, 248 водонасосных станций и 93 культурных учреждений.

С июля прошлого года российская сторона приложила руку к восстановлению 850 школ и садиков, 164 больниц и поликлиник, ремонту пяти автомобильных дорог и тысячи километров дорожного покрытия. За этот период заработали более 14 тысяч промышленных предприятий, почти 800 объектов водо- и электроснабжения, 187 хлебопекарен, а также было проложено чуть меньше тысячи километров линий электропередач.

Помимо этого, Москва продолжает предоставлять населению продовольствие и оказывать гуманитарную помощь.