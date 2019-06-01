Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

Военные Украины, проходящие интенсивную фазу подготовки к боевым действиям на Донбассе, получат премию в три тысячи гривен. Об этом министр обороны Украины Степан Полторак сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что решение было принято с целью «мотивировать» военнослужащих. Учитывается значительная нагрузка и долгосрочное нахождение в полевых условиях, утверждает Полторак.

«Военнослужащие ВС, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением к операции объединенных сил, будут премированы на 3 тысячи гривен. Такое решение принял, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье», — написал украинский министр в соцсети.

Напомним, в конце мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе первой задачей на своем посту. Он заявил, что готов на непопулярные решения для прекращения конфликта и возвращения «потерянных территорий», тем не менее слова Зеленского на передовой противоречат его инаугурационной речи.