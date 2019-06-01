Запад использует Идлиб для беспочвенных обвинений РФ и САР в агрессии

Западные СМИ используют идлибскую зону деэскалации в качестве площадки для беспочвенных обвинений России и правительства самой республики в агрессии, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Он дал интервью «Федеральному агентству новостей» 1 июня.

Нестабильная ситуация в регионе дает возможность ангажированным журналистам выдумывать данные о погибших или гуманитарной катастрофе. Все это провоцирует ненависть к президенту республики Башару Асаду не только на территории самой страны, но и за ее пределами, указал Кошкин.

«Все основные информагентства коллективного Запада на сегодняшний день политически ангажированы, и они ежедневно стараются найти какие-то незначительные зацепки или целиком создать новый инфоповод для того, чтобы беспочвенно обвинить Россию и Сирию в агрессии», — отметил эксперт.

В Идлибе находится множество террористов, которые, по сути, стали союзниками США. Боевики нужны американцам чтобы не позволить законной власти восстановиться.

«Но бандгруппы проигрывают на поле боя, и потому западные страны так активно воздействуют на обстановку информационно», — объяснил он появление фейковых новостей.

Стоит заметить, что Штаты и их союзники пытаются обвинить Сирийскую арабскую армию и Воздушно-космические силы России в тех преступлениях, которы они сами неоднократно совершали. Причем не только в Сирии, но и в других странах. В пример специалист привел операцию западных сил в Ракке, которая полностью ее уничтожила, или в Ираке, Ливии.