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12:08   1 Июня 2019
Весь мир

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Украинский президент Владимир Зеленский накануне получил приглашение от американского коллеги Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом, утверждает издание Украины «Зеркало недели» со ссылкой на источники 1 июня.

Визит может состояться после того, как глава США встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Напомним, что Трамп намерен пообщаться с коллегой из России на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Японии 29 июня.

«Во время встречи [Трампа и Зеленского] состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах», — сообщает украинское издание.

Ранее представитель Штатов по вопросам Украины Курт Волкер указывал, что в повестке Белого дома есть переговоры с Зеленским. При этом формат встречи он не называл.

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Автор: Анна Манц
#сша #украина #трамп #зеленский

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