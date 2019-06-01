Половина задержанных протестующих на «Шиесе» прибыли из других регионов РФ

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев рассказал о работе правоохранителей на станции «Шиес» в беседе с «Комиинформ».

Напомним, что в регионе проходит инженерная подготовка по реализации экотехнопарка «Шиес», которая завершится к 15 июня. Накануне состоялся пресс-тур, на котором журналистам показали почти готовую разгрузочно-погрузочную площадку и рассказали об объекте.

Сотрудники полиции работают на территории. Они будут там находиться до конца подготовительных работ, то есть до середины июня.

«Речь идет как о безопасности работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников РЖД, охранников, обслуживающего персонала, так и о безопасности протестующих граждан», — уточнил Якушев.

Он рассказал, что чаще всего митингующих задерживают за нарушение следующих статей административного Кодекса РФ: «Самоуправство», «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль».

Всего задержали свыше 20 людей и составили порядка 30 протоколов о правонарушениях. Что примечательно, более половины задержанных оказались представителями других регионов России. Больше всего россиян из Москвы и Санкт-Петербурга.