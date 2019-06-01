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11:50   1 Июня 2019
Россия

Половина задержанных протестующих на «Шиесе» прибыли из других регионов РФ

Половина задержанных протестующих на «Шиесе» прибыли из других регионов РФ

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Архангельской области Александр Якушев рассказал о работе правоохранителей на станции «Шиес» в беседе с «Комиинформ».

Напомним, что в регионе проходит инженерная подготовка по реализации экотехнопарка «Шиес», которая завершится к 15 июня. Накануне состоялся пресс-тур, на котором журналистам показали почти готовую разгрузочно-погрузочную площадку и рассказали об объекте.

Сотрудники полиции работают на территории. Они будут там находиться до конца подготовительных работ, то есть до середины июня.

«Речь идет как о безопасности работников, занятых на обустройстве разгрузочно-погрузочной площадки, сотрудников РЖД, охранников, обслуживающего персонала, так и о безопасности протестующих граждан», — уточнил Якушев.

Половина задержанных протестующих на «Шиесе» прибыли из других регионов РФ

Он рассказал, что чаще всего митингующих задерживают за нарушение следующих статей административного Кодекса РФ: «Самоуправство», «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка» и «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль».

Всего задержали свыше 20 людей и составили порядка 30 протоколов о правонарушениях. Что примечательно, более половины задержанных оказались представителями других регионов России. Больше всего россиян из Москвы и Санкт-Петербурга.

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Автор: Анна Манц
#полиция #протест #задержанные #архангельскаяобласть #шиес #экотехнопарк

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