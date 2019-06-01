У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

Рядом со станцией петербургского метро «Звенигородская» находится рюмочная «Дружба». Как сообщают «Невские Новости», прибыль, которую приносит это питейное заведение, может идти прямиком в карман парламентария Максима Резника. И вряд ли об этом подозревают любители выпить.

Издание напоминает о существовании закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В статье 17 сказано, что депутат не имеет права осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе через доверенных лиц.

Если посмотреть историю этого места в реестре юридических лиц, то можно узнать немало интересного. Раньше рюмочная официально называлась ООО «Комбинат общественного питания «Дружба» (ИНН 7840060382). С февраля текущего года это юрлицо проходит процесс ликвидации после продажи и передачи бизнеса другой структуре. Ликвидатором выступает Ольга Голоктеева, которая носит одну фамилию с учредителем заведения Константином Голоктеевым. Ему принадлежало 90% рюмочной, а остальными 10% владел некий Игорь Григорьев.

Во время выборов президента РФ Голоктеев входил в список доверенных лиц кандидата Ксении Собчак. Чуть позже, в конце сентября, именно он организовал ее встречу с общественностью, во время которой активистке «Открытой России» Наталье Грязневич не позволил задать вопрос, что вызвало активное негодование внутри петербургской «либеральной тусовки».

Помимо доверительных отношений с Собчак, Голоктеев тесно общается с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником и даже является его помощником. Кроме владения долей в рюмочной, он входил в число учредителей еще пяти структур – трех обществ с ограниченной ответственностью, политической партии и организации дополнительного профобразования.

«Невские Новости» со ссылкой на источник сообщают, что активное участие в создании рюмочной «Дружба» могла принимать Ксения Казарина, жена Максима Резника. Кроме того, работа, вероятно, проводилась совместно с помощниками парламентария Антоном Морозовым (госслужащий) и Константином Голоктеевым (лидер «Партии Перемен» в Санкт-Петербурге). Еще один возможный участник предприятия, который имеет связь с Резником, – Кирилл Чистяков, значащийся среди помощников парламентарий и женатый на Ольге Галкиной, также бывшей депутатом ЗакСа. Эту женщину считают одной из близких соратниц Резника. Их двоих и позже осужденного за взятку строительной компании «Воин-В» Вячеслава Нотяга исключили из партии «Яблоко» еще в 2012 году.

Издание отмечает, что именно Чистяков мог контролировать потоки денег в винно-водочном предприятии «Дружба». Ведь большая часть средств в рюмочной тратится наличными, он же мог и отвечать за подсчет и перевозку выручки. Именно Чистяков оформлен как помощник Максима Резника официально. Стоит только гадать, знают ли об этом в канцелярии ЗакСа и фиксируется ли этот сторонний доход в справке 2-НДФЛ.

Кстати, завсегдатаи заведения частенько видят там и самого Максима Резника. Например, человека, похожего на депутата, в компании другой персоны – очень похожего на лидера «Партии Перемен» Дмитрия Гудкова – видели в «Дружбе» в сентябре, когда в городе проходил объединенный митинг либеральных сил. Официально рюмочная была зарегистрирована в феврале 2016 года, а фактически заведение открылось осенью по адресу на Звенигородской, 2/44. Из-за выгодного расположения она быстро стала популярной. В день рюмочную может посещать в среднем от 300 до 500 человек. За день заведение зарабатывает примерно от 40 до 100 тысяч рублей. О конкретной прибыли говорить сложно, но, если владелец сможет наладить в таком заведении противозаконный оборот контрафактной продукции, можно неплохо заработать на гостях.

В июле 2017 года это злачное место стало центром скандала, когда Петербургский метрополитен решил ограничить выход со станции подземки «Звенигородская» из-за небольшого пассажиропотока и нехватки работников. По понятным причинам это могло негативно повлиять на доходы заведения, ведь поток посетителей мог сильно снизиться. В адрес вице-губернатора Албина незамедлительно поступило обращение все того же депутата Резника с требованием отменить данное решение. 20 мая этого года, сразу после громкого наркоскандала с депутатом Резником, «Дружба» полностью перешла под контроль ООО «Фудсервис» (ИНН 7840082562), единственным владельцем которого является Александр Гаврицула. Он в отличие от своих предшественников никакой официальной связи с депутатом не имеет. Кроме разве что наличия «Дружбы» с Голоктеевым на Facebook.

Однако косвенно они с парламентарием все-таки связаны. Гаврицула зарегистрирован в доме на Будапештской улице, в соседнем с домом отца либерального активиста Александра Шуршева, который как раз тесно связан с Резником. Оба участвовали в той самой первомайской акции, где их задержали из-за провокаций. Только депутата отпустили через несколько минут, а юрист получил срок административного ареста.

Старые «дома-корабли» на Будапештской имеют один двор, а разница в возрасте Гаврицулы и Шуршева составляет всего три года. Это дает основания предполагать вероятное давнее знакомство двоих. Гаврицула ранее не был учредителем каких-либо структур, да и свидетельство предпринимателя получил всего три года назад. Весьма странно выглядит тот факт, что человек, не имеющий опыта в подобной сфере, вдруг встает у руля данного бизнеса. Поэтому спешное «приобретение» рюмочной может быть чисто номинальным, чтобы скрыть подлинного владельца.

В настоящее время касса в заведении выдает чек от «Фудсервис», при этом в качестве кассира указан все тот же Константин Голоктеев — помощник депутата Резника и человек, который с 20 мая уже не должен иметь никакого отношения к заведению.

Когда «Дружба» стала популярной и начала приносить деньги, группа ее открывателей решила расширить бизнес. Для этого на Большом проспекте Петроградской стороны, 67, было арендовано помещение, но жильцы дома воспротивились такому соседству и его пришлось отдать в субаренду. Этим, так же как и флагманским заведением, могли заниматься помощники Резника Голоктеев и Чистяков. Недавно здесь открылось заведение с восточной кухней.

История с рюмочной – это всего лишь малая часть того, как сильно законодательная власть в Северной столице погрязла в противозаконной деятельности. Владелец компании «Воин-В» не так давно рассказал о схеме вымогательства денег у девелоперов, в которых он считает замешанными ряд депутатов, в числе которых небезызвестный Резник.

Впервые о возможной наркозависимости Резника заговорили после первомайского шествия, где он вел себя неадекватно, кричал и провоцировал окружающих. Позже появились видеозаписи, которые журналистам прислали живущие по соседству очевидцы, жалуясь на запах марихуаны в подъезде. Вскоре Резник отправился в Прагу, где его снова засняли за курением наркотиков.