Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

 Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей

Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей
Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

 Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине

Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине
США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ

США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ

 Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

 Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей

Глава Петербурга вручил ключи от квартир детям без попечения родителей
Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

Украинским военным заплатят перед отправкой воевать на Донбасс

 Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине

Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине
США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ

США требуют у ФРГ увеличить расходы на оборону, чтобы «устрашить» РФ

 Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон

Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
14:17   1 Июня 2019
Россия

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

Рядом со станцией петербургского метро «Звенигородская» находится рюмочная «Дружба». Как сообщают «Невские Новости», прибыль, которую приносит это питейное заведение, может идти прямиком в карман парламентария Максима Резника. И вряд ли об этом подозревают любители выпить.

Издание напоминает о существовании закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В статье 17 сказано, что депутат не имеет права осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе через доверенных лиц. 

Если посмотреть историю этого места в реестре юридических лиц, то можно узнать немало интересного. Раньше рюмочная официально называлась ООО «Комбинат общественного питания «Дружба» (ИНН 7840060382). С февраля текущего года это юрлицо проходит процесс ликвидации после продажи и передачи бизнеса другой структуре. Ликвидатором выступает Ольга Голоктеева, которая носит одну фамилию с учредителем заведения Константином Голоктеевым. Ему принадлежало 90% рюмочной, а остальными 10% владел некий Игорь Григорьев.

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

Во время выборов президента РФ Голоктеев входил в список доверенных лиц кандидата Ксении Собчак. Чуть позже, в конце сентября, именно он организовал ее встречу с общественностью, во время которой активистке «Открытой России» Наталье Грязневич не позволил задать вопрос, что вызвало активное негодование внутри петербургской «либеральной тусовки».

Помимо доверительных отношений с Собчак, Голоктеев тесно общается с депутатом Законодательного собрания Петербурга Максимом Резником и даже является его помощником. Кроме владения долей в рюмочной, он входил в число учредителей еще пяти структур – трех обществ с ограниченной ответственностью, политической партии и организации дополнительного профобразования.

«Невские Новости» со ссылкой на источник сообщают, что активное участие в создании рюмочной «Дружба» могла принимать Ксения Казарина, жена Максима Резника. Кроме того, работа, вероятно, проводилась совместно с помощниками парламентария Антоном Морозовым (госслужащий) и Константином Голоктеевым (лидер «Партии Перемен» в Санкт-Петербурге). Еще один возможный участник предприятия, который имеет связь с Резником, – Кирилл Чистяков, значащийся среди помощников парламентарий и женатый на Ольге Галкиной, также бывшей депутатом ЗакСа. Эту женщину считают одной из близких соратниц Резника. Их двоих и позже осужденного за взятку строительной компании «Воин-В» Вячеслава Нотяга исключили из партии «Яблоко» еще в 2012 году.

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно Издание отмечает, что именно Чистяков мог контролировать потоки денег в винно-водочном предприятии «Дружба». Ведь большая часть средств в рюмочной тратится наличными, он же мог и отвечать за подсчет и перевозку выручки. Именно Чистяков оформлен как помощник Максима Резника официально. Стоит только гадать, знают ли об этом в канцелярии ЗакСа и фиксируется ли этот сторонний доход в справке 2-НДФЛ.

Кстати, завсегдатаи заведения частенько видят там и самого Максима Резника. Например, человека, похожего на депутата, в компании другой персоны – очень похожего на лидера «Партии Перемен» Дмитрия Гудкова – видели в «Дружбе» в сентябре, когда в городе проходил объединенный митинг либеральных сил. Официально рюмочная была зарегистрирована в феврале 2016 года, а фактически заведение открылось осенью по адресу на Звенигородской, 2/44. Из-за выгодного расположения она быстро стала популярной. В день рюмочную может посещать в среднем от 300 до 500 человек. За день заведение зарабатывает примерно от 40 до 100 тысяч рублей. О конкретной прибыли говорить сложно, но, если владелец сможет наладить в таком заведении противозаконный оборот контрафактной продукции, можно неплохо заработать на гостях.

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

В июле 2017 года это злачное место стало центром скандала, когда Петербургский метрополитен решил ограничить выход со станции подземки «Звенигородская» из-за небольшого пассажиропотока и нехватки работников. По понятным причинам это могло негативно повлиять на доходы заведения, ведь поток посетителей мог сильно снизиться. В адрес вице-губернатора Албина незамедлительно поступило обращение все того же депутата Резника с требованием отменить данное решение.  20 мая этого года, сразу после громкого наркоскандала с депутатом Резником, «Дружба» полностью перешла под контроль ООО «Фудсервис» (ИНН 7840082562), единственным владельцем которого является Александр Гаврицула. Он в отличие от своих предшественников никакой официальной связи с депутатом не имеет. Кроме разве что наличия «Дружбы» с Голоктеевым на Facebook. 

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

Однако косвенно они с парламентарием все-таки связаны. Гаврицула зарегистрирован в доме на Будапештской улице, в соседнем с домом отца либерального активиста Александра Шуршева, который как раз тесно связан с Резником. Оба участвовали в той самой первомайской акции, где их задержали из-за провокаций. Только депутата отпустили через несколько минут, а юрист получил срок административного ареста.

Старые «дома-корабли» на Будапештской имеют один двор, а разница в возрасте Гаврицулы и Шуршева составляет всего три года. Это дает основания предполагать вероятное давнее знакомство двоих. Гаврицула ранее не был учредителем каких-либо структур, да и свидетельство предпринимателя получил всего три года назад. Весьма странно выглядит тот факт, что человек, не имеющий опыта в подобной сфере, вдруг встает у руля данного бизнеса. Поэтому спешное «приобретение» рюмочной может быть чисто номинальным, чтобы скрыть подлинного владельца.

 

В настоящее время касса в заведении выдает чек от «Фудсервис», при этом в качестве кассира указан все тот же Константин Голоктеев — помощник депутата Резника и человек, который с 20 мая уже не должен иметь никакого отношения к заведению.

У Резника нашли рюмочную в центре Петербурга и это незаконно

Когда «Дружба» стала популярной и начала приносить деньги, группа ее открывателей решила расширить бизнес. Для этого на Большом проспекте Петроградской стороны, 67, было арендовано помещение, но жильцы дома воспротивились такому соседству и его пришлось отдать в субаренду. Этим, так же как и флагманским заведением, могли заниматься помощники Резника Голоктеев и Чистяков. Недавно здесь открылось заведение с восточной кухней.

История с рюмочной – это всего лишь малая часть того, как сильно законодательная власть в Северной столице погрязла в противозаконной деятельности. Владелец компании «Воин-В» не так давно рассказал о схеме вымогательства денег у девелоперов, в которых он считает замешанными ряд депутатов, в числе которых небезызвестный Резник.

Впервые о возможной наркозависимости Резника заговорили после первомайского шествия, где он вел себя неадекватно, кричал и провоцировал окружающих. Позже появились видеозаписи, которые журналистам прислали живущие по соседству очевидцы, жалуясь на запах марихуаны в подъезде. Вскоре Резник отправился в Прагу, где его снова засняли за курением наркотиков.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#петербург #скандал #резник #рюмочная

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...