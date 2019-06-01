Сколько заработает Навальный на продаже персональных данных россиян

Блогер Алексей Навальный продает личные данные россиян на черном рынке, собирая информацию для вступления в свой «профсоюз», который не зарегистрировал, а также просит пожертвования для собственного обогащения. Федеральное агентство новостей подозревает, что Навальный зарабатывает на россиянах крупные суммы денег.

На черном рынке личная информация довольно востребованный товар, утверждают эксперты. По подсчетам специалистов, покупатели могут выплачивать крупным торговцам данными от 300 до 500 миллионов рублей. Например, в 2016 году компания Cambridge Analytica создала для Дональда Трампа онлайн-тест, собравший сведения о 50 миллионах пользователей Facebook, чтобы использовать в своих целях для политической рекламы.

Ранее ФАН сообщал о дружбе Навального с акционером «Альфа-банка» Михаилом Фридманом. Журналисты предполагают, что структурам олигарха могут быть выгодны сведения о врачах с низкой зарплатой, которые есть у Навального: именно такие граждане являются потенциальными заемщиками кредитов. Ранее сообщалось, что блогер сотрудничает с олигархом Михаилом Ходорковским.

Кроме того, глава так называемого «Фонда по борьбе с коррупцией» не смог скрыть свой шикарный отдых в итальянском Сорренто. ФАН показал документы об аренде Навальным дорогостоящей виллы в Неаполе. Откуда у борца с коррупцией средства на красивую жизнь, неизвестно: из карманов Ходорковского или доверчивых россиян.

Прибыль от продажи специфических данных медработников может составить от 533,38 до 888,97 биткоинов — крупные переводы Навальный получает в криптовалюте. Ранее за публикацию заказных материалов блогер получил финансирование с западных адресов в 165 биткоинов или 62,5 миллиона рублей.

Автор телеканала «Царьград» Станислав Жураковский отметил, что продажа персональных данных на черном рынке приносит много проблем: мошенники могут использовать цифровые подписи и паспортные данные для оформления кредитов, продажи недвижимости и прочих преступлений.

«Да, кто-то в «профсоюзе» Навального вполне может продавать личные данные. А могут и не продавать. Если есть подозрения, то необходимо провести проверку для выяснения условий хранения личных сведений россиян по 158 ФЗ «О персональных данных». Он очень жестко регламентирует порядок хранения и обращения с информацией», — пояснил Жураковский.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что работникам лучше сотрудничать с профессиональными профсоюзами, работающими над решением проблем в официальном поле. Он опасается, что «профсоюз Навального» организован людьми, не имеющими опыта в подобных инициативах.

«Почему Навального не устраивают профсоюзы, которые уже существуют в России? Их немало, и они активно работают над решением множества проблем. Специалисты помогают принимать те законы, которые обеспечат социальную защиту медицинского сословия. Оказывают поддержку в решении главной проблемы — обеспечения достойного заработка, позволяющего человеку достойно жить», — отметил депутат.

Эксперты ФАН сходятся во мнении, что использование личных данных россиян может привести к шантажу и травле граждан, доверившихся нелегальной структуре блогера.