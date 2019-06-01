Число погибших при стрельбе в Вирджинии возросло до 12 человек

Власти Вирджинии-Бич в США сообщили, что умер еще один раненый при стрельбе в здании местного муниципалитета.

«Пострадавший умер по пути в больницу», — заявил начальник местной полиции Джим Сервера.

Всего в результате трагедии погибли 12 человек. Их тела нашли на трех этажах здания, а также в машине, припаркованной у его стен.

По предварительным данным, коллег расстрелял муниципальный служащий с большим стажем. Мужчина явился на работу с пистолетом 45-го калибра и большим запасом патронов. На место случившегося незамедлительно прибыла полиция, что помогло предотвратить еще большее количество погибших.