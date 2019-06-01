Ким Чен Ын в окружении плачущих девочек побывал в школьном заведении

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил «Дворец школьников» в Пхеньяне, чтобы проконтролировать работу учреждения: в северокорейском СМИ опубликовали его фото с маленькими девочками в слезах.

ЦТАК разместило фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей https://t.co/mX6a4Lr0Mk pic.twitter.com/Mr9l4OG9R5 — РИА Новости (@rianru) 1 июня 2019 г.

Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщает, что Ким Чен Ын остался недоволен результатами работы над зданием, в котором обучаются дети. Глава КНДР предъявил претензии к техническому проектированию залов, в том числе спортивного.

«Он сделал замечание, что несмотря на то, что полностью сломали старое здание и израсходовали многие материалы на новое строительство, построили новый дворец не на должном уровне и не в соответствии с целью и назначением объекта внешкольного образования. И продолжил, что в области проектирования твердят, что воплощают принцип «прежде всего удобство», а на самом деле пропитаны формализмом, приспособленчеством и халтурой», — говорится в статье.

Напомним, ранее Ким Чен Ын провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава России отметил, что диалог с северокорейским коллегой прошел конструктивно.