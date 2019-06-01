Инженерную подготовку «Шиеса» завершат к 15 июня

Инженерная подготовка территории экотехнопарка «Шиес», который находится в Архангельской области, закончится к 15 июня, сообщил заместитель руководителя московского учреждения «Автомобильные дороги» Владимир Запорин.

Накануне, 31 мая, прошел первый пресс-тур на территории объекта. На мероприятии журналистам показали почти готовую разгрузочно-погрузочную площадку и рассказали о новом экологическом технопарке. Сейчас завершается монтаж заграждений и видеонаблюдения, а обустройство внутренних дорог и электросети уже подошло к концу.

«Далее запланированы работы по разработке проектной документации экотехнопарка, получению экспертных заключений и прохождению всех установленных законом процедур», — добавил представитель инвестора.

Кроме этого, специалисты, согласно российскому законодательству, оценят воздействие объекта на окружающую среду. Организаторы проекта же проведут общественные слушания по проекту. Все этапы будут сопровождать представители общественных организаций и эксперты не только российского профессионального сообщества, но и иностранного.

После вышеперечисленных мероприятий Федеральная служба по надзору в сфере природопользования проведет государственную экологическую экспертизу, а ответственные органы изучат проектную документацию.

Стоит отметить, что проводимые работы выполняются по закону в сфере строительства и природопользования. Действий, которые требуют обсуждений и одобрения населения именно сейчас, также нет. Однако после завершения госэкспертиз вопросы будут выносить на общественные слушания.

«Сама площадка будет законсервирована до прохождения всех экспертиз…Строительные работы, связанные с реализацией проекта экотехнопарка «Шиес», могут начаться только в случае положительного заключения по итогам всех этапов, в том числе одобрения проекта общественностью региона», — объяснил Запорин.

То есть говорить о стройке или завозе мусора преждевременно, следует из его слов.

Чтобы заполнить информационную пустоту вокруг «Шиеса» и пресечь распространение слухов, с 10 июня в полную силу начнет работать информационный центр. Более того, на обновленном сайте «Технопарка» будут проводить онлайн-трансляции и публиковать данные о состоянии территории.

В работе экотехнопарка «Шиес» будут использовать европейские технологии, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам защиты природы. Здесь применят технологию брикетирования, которую используют, в частности, Германия, Швеция и Франция уже свыше 30 лет. Она подразумевает, что отходы будут доставляться в технопарк уже отсортированными и запечатанными в плотные брикеты. Такая система подразумевает рекультивацию полигонов и восстановление окружающей среды.

Что касается «хвостов», то есть того, что осталось после сортировки, то их захоронят на полигонах. Это экологичнее, чем другие виды ликвидации. Даже сжигание не сможет помочь в этом вопросе, так как подобный способ приведет к большим тратам и выбросам огромного количества золошлаков.

Брикетирование позволит ускорить ликвидацию ТКО, упростит их транспортировку и хранение. Утилизация станет более эффективной без вреда для экологии. Технология даже поможет избавиться от неприятного запаха, который обычно есть вокруг мусорных полигонов.

Архангельская область станет пилотным регионом для реализации экологичных технопарков. «Шиес» покроет нужды самого субъекта.