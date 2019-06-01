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 Законопроект против газопроводов России зарегистрировали в Конгрессе

Законопроект против газопроводов России зарегистрировали в Конгрессе
11:24   1 Июня 2019
Весь мир

Законопроект против газопроводов России зарегистрировали в Конгрессе

Законопроект против газопроводов России зарегистрировали в Конгрессе

Проект закона, который направлен на противодействие реализации газопроводов из России, опубликовали в официальной базе американского Конгресса 1 июня. В первую очередь, документ ориентирован на нитки «Северного потока — 2».

Авторы законопроекта хотят назвать его «В защиту энергетической безопасности Европы». Этим они предполагают подчеркнуть особый статус отношений с Европейским союзом, которые имеют «важнейшую роль» для обеспечения национальной безопасности Америки.

Согласно материалам, чтобы защитить европейско-американские связи, предлагается ввести пакет запретительных мер и санкций, которые правительство Штатов может использовать в отношении лиц, сотрудничающих с Россией в прокладке газопроводов.

Под угрозу попадают даже те физические или юридические лица, которые косвенно участвуют в проектах российской стороны. Например, под санкции может попасть тот, кто поспособствовал предоставлению техники в аренду.

Среди наказаний за сотрудничество, в частности, запрет на въезд на территорию Штатов, на работу с Экспортно-импортным банком США, на кредитование или страхование и блокировка любых транзакций. Более того, законопроект предлагает запретить самим американцам приобретать акции компаний, которые каким-либо образом работают с российскими газопроводами.

Законопроект против газопроводов России зарегистрировали в Конгрессе

«Северный поток — 2» должен реализоваться в виде строительства двух газопроводов от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Общая мощность газопроводов составит 55 миллиардов кубометров в год, длина труб оценивается в 1200 километров. Запуск ниток должен состояться уже в конце года. Поток расположится в территориальных или экономических зонах стран, которые находятся у берегов Балтийского моря.

Существуют также и противники проекта. Латвия, Литва и Польша давали совместное заявление о своей позиции против «Северного потока — 2». Украина не одобряет газопровод из-за опасений потери доходов при транзите российского газа. США информировали, что также собираются осуществлять поставки своего продукта на территорию Европейского Союза.

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #законопроект #газопровод #конгресс

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