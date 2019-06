Астронавты SpaceX завершили обучение в России

Первый экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX завершил подготовку к полету на Международную комическую станцию в российском Центре подготовки космонавтов, сообщил астронавт NASA Роберт Бенкен в Twitter 1 июня.

Он написал, что члены команды прошли обучение на тренажере российского сегмента орбитальной станции. В экипаже также состоит астронавт Дуглас Херли. Бенкен отметил, что это стало еще одним шагом к первому пилотируемому полету на Crew Dragon.

Wrapped up classes on the Russian segment at the Gagarin Cosmonaut Training Center /w @Astro_Doug today. One more step complete on @Commercial_Crew's path to @Space_Station for @SpaceX's first crewed mission! pic.twitter.com/epPFBELFIl