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9:23   1 Июня 2019
Россия

Беглов зарегистрировался кандидатом на пост главы Петербурга

Беглов зарегистрировался кандидатом на пост главы Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов самым первым подал документы на регистрацию кандидатом на пост городского главы, сообщил член петербургской избирательной комиссии Олег Зацепа 1 июня.

Беглов представил органу все необходимые документы и получил права претендента на должность. Далее он отправился открывать избирательный счет. Напомним, что градоначальник идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

«У нас сегодня произошла подача первым кандидатом документов о самовыдвижении», — уточнил Зацепа.

Регистрация кандидатов в Санкт-Петербурге стартовала 1 июня и продлится до 18.00 1 июля. Самовыдвиженцы должны предоставить подписи двух процентов избирателей, зарегистрированных в Петербурге, что составляет свыше 76 тысяч подписей. Также все кандидаты должны преодолеть муниципальный барьер в десять процентов, то есть получить поддержку десяти процентов мундепов. Решение о регистрации занимает до десяти дней.

О желании баллотироваться заявляли, в частности, депутат Государственной думы и народный артист России Владимир Бортко, члены Законодательного собрания города Михаил Амосов и Борис Вишневский.

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Автор: Анна Манц
#выборы #петербург #избирком #беглов

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