Китай до конца года отправит в космос четыре спутника «Хайнань-1»

Китай намерен до конца текущего года отправить на орбиту четыре спутника дистанционного зондирования земли «Хайнань-1», рассказал директор Хайнаньского института космической информации при Академии наук КНР Ян Тяньлян, его цитирует газета «Хайнань жибао».

«В конце этого года мы запустим четыре оптических спутника «Хайнань-1» первой серии, — заявил он. — К 2022 году наш институт планирует запустить еще шесть спутников высокого спектрального разрешения «Санья-1» и радиолокационных аппаратов «Саньша-1».

Аппараты в составе спутниковой группировки будут вести мониторинг земной поверхности для нужд судоходства и рыбной ловли, также спутники могут помочь при осуществлении поисково-спасательных операций на море.