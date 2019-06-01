Видео испытаний обновленного бомбардировщика Ту-22М3М появилось в сети

Видеозапись испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М опубликовал телеканал «Звезда».

Кадры демонстрируют взлет, ход полета и посадку бомбардировщика. Уточняется, что самолет испытывали в различных погодных условиях, на разных высотах и скоростях.

Напомним, Ту-22М3М — существенно модернизированный бомбардировщик Ту-22М3, снабженный новыми видами оружия и комплексом новейшего цифрового бортового радиоэлектронного оборудования для большей точности навигации и уровня автоматизации управления. Теперь обслуживать самолет станет существенно легче.