Вода ушла из двух поселков Хабаровского края после паводка

Подтопление закончилось в двух поселках в Хабаровском крае, в третьем вода сохраняется на десяти приусадебных участках, рассказали в субботу в региональном управлении МЧС РФ.

Ранее поступила информация, что в пятницу река Урми вышла из берегов, подтопив два жилых дома и 43 приусадебных участка в поселке Кукан, 12 участков в Наумовке и четыре в Догородоне, а также участок дороги между Куканом и Догордоном.

Сообщается, что к утру 1 июня уровень воды в реке Урми упал в течение суток на 22 сантиметра, составив 796 сантиметров

«Происходит освобождение подтопленных приусадебных участков. Остаются подтопленными 10 придворовых территорий в селе Кукан. В поселках Наумовка и Догордон все подворья освободились. В результате перелива воды через дорожное полотно затруднено движение на участке дороги сообщением Кукан – Догордон, возможен проезд для техники высокой проходимости», — уточняется в сообщении регионального главка МЧС.

В этих поселках остаются на дежурстве спасатели, которые осуществляют адресную помощь жителям. Также с помощью дрона ведется мониторинг паводковой обстановки в районе населенных пунктов.