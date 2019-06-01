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6:36   1 Июня 2019
Весь мир

Могерини заявила, что санкции ЕС в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации

Могерини заявила, что санкции ЕС в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации

ЕС продлит санкции в отношении Северной Кореи, пока не будет достигнута главная цель — денуклеаризация Корейского полуострова, сообщила в субботу глава Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

По ее словам, «санкции в отношении КНДР работают», поэтому будут продолжены до осуществления «полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова».

Могерини подчеркнула, что Евросоюз намерен следить, чтобы все стороны соблюдали введенные ограничения. При этом она отметила, что «санкционный режим не является самоцелью, а лишь способом добиться конечной цели».

«Мы всегда считаем, что решение корейской проблемы возможно только мирными способами, исключая военные меры. Мир на Корейском полуострове возможен, даже когда кажется это невозможным», — подытожила Могерини.

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Автор: Мария Милкевич
#ес #санкции #кндр #могерини #денуклеаризация

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