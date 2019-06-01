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5:37   1 Июня 2019
Россия

Правительство РФ постановило отменить роуминг внутри страны

Правительство РФ постановило отменить роуминг внутри страны

Поправки в российский закон «О связи», отменяющие роуминг внутри страны, вступили в силу с 1 июня. Данное постановление подписал 27 мая глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Отныне стоимость услуг связи не будет меняться в зависимости от региона, где находится абонент. Плата за входящие звонки будет взиматься лишь во время пребывания за пределами страны. По всей России, включая Крым, законодательно зафиксированы бесплатные входящие звонки.

Фактически МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 не берут дополнительную плату за услуги внутри России уже с середины 2018 года, согласно постановлению Федеральной антимонопольной службы. Теперь это нововведение закреплено постановлением правительства.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #медведев #правительство #связь #роуминг

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