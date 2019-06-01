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 Трамп отменил предоставление торговых льгот Индии

Трамп отменил предоставление торговых льгот Индии
5:25   1 Июня 2019
Весь мир

Трамп отменил предоставление торговых льгот Индии

Трамп отменил предоставление торговых льгот Индии

Американский лидер Дональд Трамп дал указ с 5 июня удалить Индию из списка государств, имеющих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций, сообщается в пятницу в заявлении Белого дома.

«Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ к своему рынку. В связи с этим уместно прекратить ее нахождение в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года», — написано в документе.

Напомним, ГСП — это американская госпрограмма, согласно которой торговые партнеры США, соответствующие определенным критериям, имеют право на беспошлинные поставки в страну широкого спектра своей продукции. В 2017 году Индия экспортировала в США в рамках данной программы товары на сумму более 5,6 миллиардов долларов, став таким образом лидером среди ее участников.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #экспорт #индия #льготы

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