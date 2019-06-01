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Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине

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 Депутат Госдумы объяснил введение новых правил написания фамилий на украинском

Депутат Госдумы объяснил введение новых правил написания фамилий на украинском
Российское посольство выясняет, нет ли среди жертв стрельбы в Вирджинии граждан РФ

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4:05   1 Июня 2019
Весь мир

Российское посольство выясняет, нет ли среди жертв стрельбы в Вирджинии граждан РФ

Российское посольство выясняет, нет ли среди жертв стрельбы в Вирджинии граждан РФ

Консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне выясняет, были ли россияне в числе пострадавших при стрельбе в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

В Facebook диппредставительства сообщается, что в Госдепартамент США отправили соответствующий запрос.

По последней информации, муниципальный служащий с большим стажем, чья личность уже установлена, открыл огонь по коллегам на рабочем месте. В результате погибли 11 человек, еще шесть пострадали, их отправили в больницу. Уточняется, что сам преступник мертв.

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Автор: Мария Милкевич
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