Российское посольство выясняет, нет ли среди жертв стрельбы в Вирджинии граждан РФ

Консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне выясняет, были ли россияне в числе пострадавших при стрельбе в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния.

В Facebook диппредставительства сообщается, что в Госдепартамент США отправили соответствующий запрос.

По последней информации, муниципальный служащий с большим стажем, чья личность уже установлена, открыл огонь по коллегам на рабочем месте. В результате погибли 11 человек, еще шесть пострадали, их отправили в больницу. Уточняется, что сам преступник мертв.