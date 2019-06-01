Токио больше не рассчитывает заключить в июне соглашение по мирному договору с Москвой

Власти Японии решили отказаться от идеи заключить с РФ рамочное соглашение по мирному договору на саммите G20 в Осаке в конце июня, пишет в субботу газета The Asahi Shimbun со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, причиной послужил тот факт, что сторонам не удалось преодолеть разногласия по некоторым историческим моментам и вопросам безопасности.

В Токио первым делом хотели подтвердить Совместную декларацию СССР и Японии от 1956 года, в которой Москва заявляла о готовности в виде жеста доброй воли после подписания мирного договора передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи. Далее Япония намеревалась продолжать переговоры с Россией по решению вопроса относительно двух других островов южной части Курильской гряды — Итурупа и Кунашира.

Однако несколько раундов переговоров с участием министров иностранных дел двух стран с начала года продемонстрировали, что Москва обеспокоена вероятным размещением на островах американских наземных систем ПРО Aegis Ashore в случае их передачи Японии. Также Россия настаивала, что южная часть Курильских островов правомерно вошла в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Но в Японии это требование считают неприемлемым.

Таким образом, пишет газета, Россия и Япония к саммиту «Большой двадцатки» сконцентрируются на прогрессе в сфере совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильской гряды. При этом в Токио продолжают рассчитывать на развитие диалога по мирному договору в долгосрочной перспективе.