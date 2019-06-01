Глава британского МВД призвал Лондон готовиться к Brexit без сделки

Лондон должен полноценно подготовиться к выходу из ЕС без сделки об условиях Brexit, заявил глава МВД Великобритании Саджид Джавид в своей статье для газеты Daily Mail.

«Мы должны принять реальность нашей ситуации. Настойчивое требование ЕС, чтобы переговоры проходили в цейтноте, означает, что 31 октября мы столкнемся именно с этим, если у нас не будет сделки», — сказал он.

При этом министр подчеркнул, что путь жесткого Brexit не будет безболезненным для Соединенного Королевства.

Джавид считает, что видимая готовность Великобритании покинуть Евросоюз без сделки должна также укрепить позиции страны на переговорах с Брюсселем.

«Мы должны выйти 31 октября. И если мы не сможем заключить сделку, мы должны, к великому сожалению, уйти без нее, сделав все возможное, чтобы свести к минимуму негативные последствия», — отметил министр.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года, а именно два года спустя после подачи письменного уведомления. Но депутаты Палаты общин парламента Соединенного Королевства три раза отвергли проект соглашения об условиях Brexit премьер-министра Терезы Мэй. В результате Брюссель согласился отложить дату Brexit сначала на апрель-май, позднее — на 31 октября.