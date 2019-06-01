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 Саудовский король заявил о неприятии исламскими странами смены статуса Восточного Иерусалима

Саудовский король заявил о неприятии исламскими странами смены статуса Восточного Иерусалима
2:32   1 Июня 2019
Весь мир

Саудовский король заявил о неприятии исламскими странами смены статуса Восточного Иерусалима

Саудовский король заявил о неприятии исламскими странами смены статуса Восточного Иерусалима

Исламские государства не приемлют никаких изменений исторического и правового статуса Восточного Иерусалима, сказал в субботу король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на открытии саммита Организации исламского сотрудничества в Мекке, транслируемого телеканалом Al Hadath.

«Палестинская тема остается главной для организации и входящих в нее стран до тех пор, пока не будут реализованы права палестинцев, — заявил саудовский король. — И мы отвергаем любые меры, которые затрагивают исторический и юридический статус Восточного Иерусалима».

Он также призвал страны — участницы объединиться для противодействия терроризму и тем, кто его финансирует.

«Атаки на нефтяные объекты направлены не только против нашего королевства и ОАЭ, но против всего мира, — подчеркнул Аль Сауд. — Они угрожают безопасности всего региона, а также международной морской безопасности и ставят под угрозу поставки нефти во всем мире».

На саммите также будет обсуждаться палестинский вопрос на фоне готовящейся США «сделки века», положение в Сирии, Йемене и Ливии, переходные периоды в Судане и Алжире, ситуация вокруг Ирана, а также проблемы противодействия исламофобии и мусульманских меньшинств в странах мира, включая положение народности рохинджа в Мьянме.

Исламские лидеры также намерены затронуть проблемы поддержания мира и безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом, нищетой и коррупцией, привлечение инвестиций и финансирование экономических и социальных проектов, продовольственную безопасность, науку и технику, климатические изменения, межконфессиональное взаимодействие, расширение прав и возможностей женщин, гуманитарную сферу, права человека.

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Автор: Мария Милкевич
#саммит #мекка #аль сауд #оис #саудовская аравия

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