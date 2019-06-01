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Трамп считает, что Великобритания передала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit

Трамп считает, что Великобритания передала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit

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2:12   1 Июня 2019
Весь мир

Трамп считает, что Великобритания передала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit

Трамп считает, что Великобритания передала Евросоюзу все карты в вопросе Brexit

Американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью газете The Sun накануне визита в Великобританию, что Лондон передал Евросоюзу все карты в вопросе Brexit.

«Я думаю, что Великобритания позволила Европейскому союзу иметь все карты. И очень сложно играть, когда все преимущество находится у одной стороны», — сказал президент США.

Он добавил, что предупреждал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй о необходимости выстраивать защиту. По мнению Трампа, Лондон не стал говорить с позиции сильного, заняв вместо этого позицию просящего.

Ранее Мэй сообщила, что 7 июня покинет пост главы Консервативной партии. Объявить об этом ее вынудили однопартийцы, среди которых члены кабмина, неудовлетворенные представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit.

Трамп прибудет в Великобританию с государственным визитом 3–5 июня, на эти дни намечена церемония встречи в Букингемском дворце, посещение Вестминстерского аббатства и ужин у королевы, переговоры с Терезой Мэй, встреча с представителями бизнеса двух стран, памятные церемонии в Портсмуте в честь 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

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Автор: Мария Милкевич
#ес #великобритания #brexit #трамп #мэй

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