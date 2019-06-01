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Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине

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 Депутат Госдумы объяснил введение новых правил написания фамилий на украинском

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1:27   1 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине

Пушков прокомментировал новые правила написания русских фамилий на Украине

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал в Twitter новые правила написания русских фамилий на Украине, введенные киевскими властями в конце мая.

Согласно разделу «Фамилии с прилагательными суффиксами и окончаниями», все русские антропонимы с окончанием -ой нужно теперь писать через -ий, а те, что заканчиваются на -ск(ий), -цк(ий), отныне пишутся с мягким знаком.

«На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но «Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне «Доньский». Знайте, мол, нашу незалежность», — написал сенатор.

Также Пушков предположил, как теперь «правильно» писать фамилии президента и госсекретаря США Дональда Трампа и Майка Помпео, в ответ на вопрос одного из пользователей.

 

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Автор: Мария Милкевич
#россия #госдума #украина #пушков #фамилии

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