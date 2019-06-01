Более 90 тысяч беженцев выехали из Триполи из-за боевых действий

Численность жителей Триполи, покинувших город из-за боевых действий, превысило 90 тысяч человек, рассказал прессе заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Он уточнил, что за неделю из ливийской столицы выехали 8 тысяч человек, половина из которых — дети.

Сотрудники гуманитарной миссии оказывают помощь беженцам и прочим уязвимым группам населения, пострадавшим в результате военного конфликта. Сообщается, что на данный момент помощь получили более 47 тысяч человек в Триполи и близлежащих районах.

«Вновь перемещенным семьям предоставляются продовольствие, вода и другие предметы первой необходимости, а детям, затронутым конфликтом, оказывается психосоциальная поддержка», — подытожил Хак.

Напомним, с 4 апреля продолжается наступательная операция сил ЛНА под командованием Халифы Хафтара на Триполи с целью ее «освобождения от террористов». Лояльные правительству нацсогласия вооруженные формирования в ответ начали операцию «Вулкан гнева». По информации ВОЗ, в результате боев уже погибли более 450 человек, более 2,1 тысячи были ранены.