Трамп официально объявит об участии в очередных президентских выборах 18 июня

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в пятницу в Twitter, что официально объявит об участии в борьбе за второй президентский срок 18 июня в Орландо в штате Флорида.

Он уточнил, что мероприятие состоится с участием первой леди Меланьи, вице-президента Майка Пенса и второй леди Карен Пенс в центре Amway на 20 тысяч мест, и пригласил всех присоединиться к ним «на этом историческом митинге».

Трамп указал в твите ссылку на сайт, где можно приобрести билеты на мероприятие, однако их стоимость там не уточняется.