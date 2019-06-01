Трамп официально объявит об участии в очередных президентских выборах 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп сообщил в пятницу в Twitter, что официально объявит об участии в борьбе за второй президентский срок 18 июня в Орландо в штате Флорида.
Он уточнил, что мероприятие состоится с участием первой леди Меланьи, вице-президента Майка Пенса и второй леди Карен Пенс в центре Amway на 20 тысяч мест, и пригласил всех присоединиться к ним «на этом историческом митинге».
Трамп указал в твите ссылку на сайт, где можно приобрести билеты на мероприятие, однако их стоимость там не уточняется.
I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019