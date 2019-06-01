Депутат Госдумы объяснил введение новых правил написания фамилий на украинском
Изменение написания ряда российских фамилий согласно новой редакции «Украинского правописания» стало продолжением ненавистнической антироссийской кампании, считает депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
В конце мая правительство Украины утвердило соответствующий документ.
«Я считаю, что это продолжается деление по национальным признакам, по религиозным признакам. Это вот продолжение вот какой-то кампании ненавистнической в отношении соседнего государства, братского государства», — заявил депутат.
Шеремет добавил, что перед киевскими властями стоят более сложные задачи, в частности, возврат к выполнению минских договоренностей, восстановление экономики и завершение войны.