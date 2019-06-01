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Депутат Госдумы объяснил введение новых правил написания фамилий на украинском

Депутат Госдумы объяснил введение новых правил написания фамилий на украинском

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0:10   1 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Госдумы объяснил введение новых правил написания фамилий на украинском

Депутат Госдумы объяснил введение новых правил написания фамилий на украинском

Изменение написания ряда российских фамилий согласно новой редакции «Украинского правописания» стало продолжением ненавистнической антироссийской кампании, считает депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

В конце мая правительство Украины утвердило соответствующий документ.

«Я считаю, что это продолжается деление по национальным признакам, по религиозным признакам. Это вот продолжение вот какой-то кампании ненавистнической в отношении соседнего государства, братского государства», — заявил депутат.

Шеремет добавил, что перед киевскими властями стоят более сложные задачи, в частности, возврат к выполнению минских договоренностей, восстановление экономики и завершение войны.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #госдума #украина

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