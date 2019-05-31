Антиохийский иерарх не исключил возможность низложения Константинопольского патриарха

Всеправославный собор по украинскому церковному вопросу может пройти без участия Константинопольского патриарха Варфоломея, который, возможно, будет низложен, заявили РИА Новости в Антиохийском патриархате.

Викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс, говоря о перспективах созыва Всеправославного собора и о том, кто мог бы его созвать, также выразил надежду, что позиция Константинополя по украинскому вопросу изменится, и в Церкви сохранится мир.

Епископ заявил, что Константинопольский патриарх совершает ошибку.

И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно», — отметил викарий.

Епископ Эрзурумский Кайс на этой неделе прибыл в российскую столицу на международную конференцию по защите прав верующих на Украине и встретился с представителями РПЦ.

Он объяснил РИА Новости, что обычно каждая Церковь внутри себя договаривается о созыве общецерковного Собора, после чего направляет просьбу Константинопольскому патриарху, но это не обязательно. Любая православная Церковь вправе договориться с другими Церквями и созвать Собор без участия Константинополя.

При этом в Антиохийской церкви не хотят решать проблему радикально и предпочли бы, «чтобы патриарх Варфоломей пересмотрел свое решение, и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь».