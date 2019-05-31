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23:39   31 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Антиохийский иерарх не исключил возможность низложения Константинопольского патриарха

Антиохийский иерарх не исключил возможность низложения Константинопольского патриарха

Всеправославный собор по украинскому церковному вопросу может пройти без участия Константинопольского патриарха Варфоломея, который, возможно, будет низложен, заявили РИА Новости в Антиохийском патриархате.

Викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс, говоря о перспективах созыва Всеправославного собора и о том, кто мог бы его созвать, также выразил надежду, что позиция Константинополя по украинскому вопросу изменится, и в Церкви сохранится мир.

Епископ заявил, что Константинопольский патриарх совершает ошибку.

И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно», — отметил викарий.

Епископ Эрзурумский Кайс на этой неделе прибыл в российскую столицу на международную конференцию по защите прав верующих на Украине и встретился с представителями РПЦ.

Он объяснил РИА Новости, что обычно каждая Церковь внутри себя договаривается о созыве общецерковного Собора, после чего направляет просьбу Константинопольскому патриарху, но это не обязательно. Любая православная Церковь вправе договориться с другими Церквями и созвать Собор без участия Константинополя.

При этом в Антиохийской церкви не хотят решать проблему радикально и предпочли бы, «чтобы патриарх Варфоломей пересмотрел свое решение, и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь».

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Автор: Мария Милкевич
#украина #церковь #всеправославный собор

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