Главы генштабов РФ и Турции обсудили прекращение огня в Идлибе

Начальники генштабов Вооруженных сил РФ и Турции Валерий Герасимов и Яшар Гюлер в телефонном разговоре обсудили меры по прекращению огня в Идлибе и достижение стабильности в регионе, рассказали в российском Минобороны.

Уточняется, что генералы разговаривали в пятницу, инициатором выступила турецкая сторона.

Напомним, Россия и Турция являются странами — гарантами перемирия в Сирии. В результате переговоров глав двух государств в Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны подписали меморандум о стабилизации положения в идлибской зоне деэскалации и условились создать там демилитаризованную зону.

На территории провинции Идлиб остается более десяти различных формирований, крупнейшие из которых — союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»*. По информации разных источников, в Идлибе сосредоточены порядка 30 тысяч боевиков, в том числе наемников из-за границы.

* Джебхат ан-Нусра — террористическая организация, запрещена в РФ.