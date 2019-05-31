Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года

США могут не успеть подготовить собственный флот к 2022 году, рассказал американский политолог Эндрю Корыбко. Планы Штатов уложиться в такой короткий срок довольно амбициозны - нельзя за три года подготовить корабли, которые не подготовили за несколько десятков лет, отметил он, пишет «360».

В том случае, если США просрочат установленный ими дедлайн, то придержат внедрение новой политики и продолжат использовать российские ракеты, считает политолог.

США пытаются показать, что они могут справиться со всем самостоятельно и выполнить одно из обещаний президента США Дональда Трампа: «сделать Штаты снова великими».

Политолог Александр Рар выразил мнение, что на внедрение программы у США уйдет около 10 лет.

Ранее Минобороны США заявило, что с 2023 года хочет отказаться от запуска носителей космических челноков. Но собственных ракет такого калибра у них нет - астронавтов на МКС доставляют российские «Союзы». Американские разработки до сих пор уступают в надежности российским кораблям.