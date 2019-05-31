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 Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года

Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года
22:40   31 Мая 2019
Весь мир

Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года

Американский политолог усомнился, что США создадут свой «звездный флот» за три года

США могут не успеть подготовить собственный флот к 2022 году, рассказал американский политолог Эндрю Корыбко. Планы Штатов уложиться в такой короткий срок довольно амбициозны - нельзя за три года подготовить корабли, которые не подготовили за несколько десятков лет, отметил он, пишет «360».

В том случае, если США просрочат установленный ими дедлайн, то придержат внедрение новой политики и продолжат использовать российские ракеты, считает политолог.

США пытаются показать, что они могут справиться со всем самостоятельно и выполнить одно из обещаний президента США Дональда Трампа: «сделать Штаты снова великими».

Политолог Александр Рар выразил мнение, что на внедрение программы у США уйдет около 10 лет.

Ранее Минобороны США заявило, что с 2023 года хочет отказаться от запуска носителей космических челноков. Но собственных ракет такого калибра у них нет - астронавтов на МКС доставляют российские «Союзы». Американские разработки до сих пор уступают в надежности российским кораблям.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #политика #космос #союз #мкс

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