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22:08   31 Мая 2019
Россия

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Главу Раменского района Подмосковья задержали по подозрению в убийстве

Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по московскому региону Ольга Врадий.

Он подозревается в причастности к убийству члена Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой.

Сообщается, что Кулаков ушел в отставку 29 мая.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что Исаенкова пропала в начале мая. Позже ее тело обнаружили в брошенной в лесу машине со следами ДНК Кулакова. Сегодня следователи допросили его. СМИ указывало, что проверка на полиграфе указала на его причастность к преступлению.

Источник «Интерфакса» сообщал, что признаков насильственной смерти на теле женщины сначала не выявили, но проведенная экспертиза говорит об обратном.

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Автор: Ольга Шпакова
#ск рф #московская область #раменский район #кулаков

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