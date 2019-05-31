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«Эхо Москвы» пытается оправдать преступления Ходорковского

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22:24   31 Мая 2019
Россия

«Эхо Москвы» пытается оправдать преступления Ходорковского

«Эхо Москвы» пытается оправдать преступления Ходорковского

Радиостанция «Эхо Москвы» публикует материалы, в которых пытается оправдать преступную «империю» беглого олигарха Михаила Ходорковского и опровергнуть фильм-разоблачение телеканала НТВ о финансовых махинациях, сделавших его мультимиллиардером. Действия «Эха» проанализировало Федеральное агентство новостей.

Первым делом на сайте «Эха Москвы» опубликовали заметку о выходе фильма, где в нарочито издевательском тоне говорилось, что там отражена лишь позиция следователей, а не то, что происходило в реальности. Материал изобилует кавычками, словом «якобы» и завершается заявлением самого Ходорковского, что ему «плевать».

Позднее на сайте «Эха» появилось также интервью с Ходорковским, где он выстраивает образ истинного патриота, который желал лучшего для России и пострадал от режима за свои убеждения. Однако он умалчивает о том, что его настоящей целью была и остается нажива.

«Эхо Москвы» же, в свою очередь, давно славится антироссийскими настроениями и защищает Ходорковского как своего вероятного спонсора.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #ходорковский #нтв #эхо москвы

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