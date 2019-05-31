Эксперт озвучил оптимальный вариант преодоления разногласий между Сербией и Косовом

Глава непризнанного Косова Хашим Тачи сообщил об идее референдума об объединении с Албанией в случае, если Евросоюз откажется признать республику и продолжит ее отторжение, пишет Федеральное агентство новостей.

Директор Фонда прогрессивной политики и руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко в разговоре с ФАН выразил мнение, что положение в регионе обостряется, и назвал два варианта развития ситуации, которые могут осуществиться в ближайшее время. Эксперт считает, что либо будет продолжаться конфронтация, которая может в итоге перейти в военный конфликт, либо произойдет мирный обмен землями.

«То есть четыре сербонаселенные общины севера Косова Приштина отдаст Белграду в обмен на две албанонаселенные общины на юге Сербии, в Прешевской долине, которые примыкают к границам Косова. Это общины Прешево и Буяновац, где абсолютное большинство населения — албанцы», — уточнил он.

Бондаренко добавил, что Россия в данной ситуации может применить дипломатические методы, ссылаясь на Резолюцию 1244 Совбеза ООН, либо попробует повлиять на происходящее с помощью своего центра МЧС, расположенного на юге Сербии в городе Ниш.