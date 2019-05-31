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21:34   31 Мая 2019
Весь мир

Эксперт озвучил оптимальный вариант преодоления разногласий между Сербией и Косовом

Эксперт озвучил оптимальный вариант преодоления разногласий между Сербией и Косовом

Глава непризнанного Косова Хашим Тачи сообщил об идее референдума об объединении с Албанией в случае, если Евросоюз откажется признать республику и продолжит ее отторжение, пишет Федеральное агентство новостей.

Директор Фонда прогрессивной политики и руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко в разговоре с ФАН выразил мнение, что положение в регионе обостряется, и назвал два варианта развития ситуации, которые могут осуществиться в ближайшее время. Эксперт считает, что либо будет продолжаться конфронтация, которая может в итоге перейти в военный конфликт, либо произойдет мирный обмен землями.

«То есть четыре сербонаселенные общины севера Косова Приштина отдаст Белграду в обмен на две албанонаселенные общины на юге Сербии, в Прешевской долине, которые примыкают к границам Косова. Это общины Прешево и Буяновац, где абсолютное большинство населения — албанцы», — уточнил он.

Бондаренко добавил, что Россия в данной ситуации может применить дипломатические методы, ссылаясь на Резолюцию 1244 Совбеза ООН, либо попробует повлиять на происходящее с помощью своего центра МЧС, расположенного на юге Сербии в городе Ниш.

«Как на это все отреагирует Вашингтон, спрогнозировать сейчас сложно. И я бы не хотел вдаваться в такие прогнозы. Наиболее оптимальная история для всех — это раздел территорий между Приштиной и Белградом. Только это успокоило бы ситуацию и устроило всех. Сербы отошли бы Сербии, а албанцы — косоварам», — подытожил специалист.

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Автор: Мария Милкевич
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