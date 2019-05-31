Кузбасский чиновник выпил стакан воды с червями

Заместитель мэра Киселевска Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией. Видео выложили в Telegram-канале Hue. Однако поступок Шишкина жителям успокоения не принес и они продолжили требовать дезинфекцию воды.

Как пишут региональные СМИ, в водопроводной воде в поселке Карагайлинский завелись черви. Местные жители пожаловались в администрацию и насосно-фильтровальную станцию, но качество воды не улучшилось. Теперь в поселке ожидают прокуратуру и Роспотребнадзор.