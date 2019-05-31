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21:24   31 Мая 2019
Россия

Кузбасский чиновник выпил стакан воды с червями

Кузбасский чиновник выпил стакан воды с червями

Заместитель мэра Киселевска Кемеровской области Сергей Шишкин выпил воду с червями, которую жители одного из поселков принесли на встречу с администрацией. Видео выложили в Telegram-канале Hue. Однако поступок Шишкина жителям успокоения не принес и они продолжили требовать дезинфекцию воды.

Как пишут региональные СМИ, в водопроводной воде в поселке Карагайлинский завелись черви. Местные жители пожаловались в администрацию и насосно-фильтровальную станцию, но качество воды не улучшилось. Теперь в поселке ожидают прокуратуру и Роспотребнадзор.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #кемеровская область #водопровод #киселевск

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