Специалисты назвали несколько сценариев развития ситуации в Косове

Длительное удержание статуса-кво в Балканском регионе вряд ли возможно, заявляют специалисты. Эксперты издания «Балканист.ру» поделились своими предположениями по поводу сложившейся на Балканах обстановки.

Сообщается, что нынешняя ситуация с Косовом не отвечает запросам Белграда, учитывая давление Евросоюза на Сербию, которая стремится попасть в ЕС.

Эксперты считают, что албанцы, ощущая себя «в шаге от победы», будут пытаться провоцировать Белград, но если вопрос с Косово заморозится, то рейтинг сербских властей начнет стремительно падать. Специалисты видят четыре возможных сценария развития событий.

«Брюссельский» сценарий предполагает, что Приштина и Белград заключают двухсторонний договор на основе Брюссельского соглашения 2013 года под патронатом Евросоюза. По «ООНовскому» сценарию реанимируется переговорный формат в Совет безопасности ООН, но ситуация осложняется противоречия между членами организации.

«Американский» сценарий доведет Белград и Приштину до подписания «исторического договора» под давлением Вашингтона. «Многополярный» сценарий создаст новый переговорный процесс по балканским вопросам с участием стран региона. Посредником выступит ЕС, предполагается активное участие России, США и Китая.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты совместно со странами Евросоюза разработают стратегию по противодействию «российскому влиянию» на Балканах.