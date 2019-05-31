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20:24   31 Мая 2019
Россия

Ходорковский не смог ответить журналистам по поводу обвинений в свой адрес

Ходорковский не смог ответить журналистам по поводу обвинений в свой адрес

Олигарх Михаил Ходорковский не смог ответить на вопросы журналистов про обвинения, выдвинутые в его адрес в расследовании телеканала НТВ. С Ходорковским связался корреспондент ФАН и спросил, как он отреагировал на информацию, показанную в документальном фильме.

«Я занят. До свидания. Спасибо», — коротко ответил Ходорковский.

На последующие звонки редакции олигарх не отвечал, а позже и вовсе выключил телефон. Напомним, в фильме НТВ «Кровавая империя Михаила Ходорковского» утверждается, что олигарх замешан в финансовых махинациях, позволивших ему  украсть у государства активы «ЮКОСа».

Ходорковский не смог ответить журналистам по поводу обвинений в свой адрес

Также журналисты НТВ рассказали о убийствах и покушениях, совершенных с согласия олигарха. Телеканал обнародовал и систему хищения Ходорковским нефти в начале конце 90-х годов и начале нулевых.

Утверждается, что через цепочку трастов в офшорных зонах на Каймановых островах, островах Гернси и Гибралтара Ходорковский вместе с партнерами — Владимиром Дубовым, Платоном Лебедевым, Михаилом Брудно и Леонидом Невзлиным  — сохранили контроль над выведенными из «ЮКОСа» деньгами суммой в 51 миллиард долларов. В дальнейшем эти деньги были вложены олигархом в покупку недвижимости по всему миру через компанию Quadrum.

Ранее сообщалось, что Ходорковский финансирует блогера Алексея Навального, подозреваемого в сомнительных махинациях, через посредника — мужа юриста «ФБК» Любови Соболь. 

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #политика #ходорковский #нтв #новости #общество

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