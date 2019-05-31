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 EU Reporter назвали Путина символом «консервативного сопротивления»

EU Reporter назвали Путина символом «консервативного сопротивления»
20:41   31 Мая 2019
Весь мир

EU Reporter назвали Путина символом «консервативного сопротивления»

EU Reporter назвали Путина символом «консервативного сопротивления»

Выборы в Европарламент завершились, многие центристы и социал-демократы утратили свои позиции, что указывает на скорые перемены. Партии евроскептиков и правые популисты, напротив, на этих выборах увеличили свое представительство на более чем 30 мест. Уже за ними идут альтернативные силы.

Явка избирателей составила более 50 процентов. В таких условиях Европарламент получился очень неоднородным, пишет европейское онлайн-издание EU Reporter.

Выборы прошли в то время, когда у избирателей назрели недовольства из-за снижения благосостояния, провала миграционной политики и прочего.

Идя против господствующего течения, эти «новые правые» политические силы подхватили тему о «понимании Путина».

Уходящий Европарламент разделял антироссийскую риторику по поводу Крыма и Украины, Сирии и российского вмешательства в американские выборы, которое доказано не было. Европарламент, пытаясь защитить граждан от информационной политики Кремля, одобрил дополнительное финансирование Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям, которая учит распознавать «российскую пропаганду» и «ненадежных» политиков, не критикующих Путина.

Путинская Россия от этого только выиграет, считает издание.

Может ли быть так, задается вопросом СМИ, что евроскептики любят Россию назло всем остальным, или же за то, что она может поставлять в Европу дешевое топливо и готова пустить на свой рынок европейских бизнесменов?

Истина в том, что Путин стал символом «консервативного сопротивления». Прагматичная политика Путина восхищает людей не только в Европе, но и за ее пределами, подчеркивает EU Reporter.

Путин соответствует взглядам обычных европейцев среднего класса. Люди подсознательно испытывают расположение к Путину, ощущая потребность в сильном лидере. Поэтому европейская правая оппозиция будет пытаться реализовать политическую повестку путинского образца, полагает интернет-издание.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #европарламент #политика #весь мир

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